Festival de danse Signes d’Automne 2025 Le Regard du Cygne Paris jeudi 23 octobre 2025.

Cet automne abonde en élans partagés !

Notre festival Signes d’Automne revient, nourri des projets portés conjointement avec le Festival SOUM, Danse Dense, RCI 93, la Compagnie Itinérances et Les Enfants d’abord ! Le faire ensemble est au cœur de la programmation du festival. Cheminer main dans la main avec SOCLE VOYAGE de Clément Aubert. Co-créer avec Quintetto de Marco Chenevier et la résidence franco-coréenne du Festival SOUM. S’interroger sur nos récits collectifs avec Edmonde et autres saint·e·s de Christine Armanger. Regarder, sentir et vibrer ensemble lors des trois rendez-vous jeune public du festival : COCON d’Eva Klimackova, Little cailloux de Christine Fricker et les Spectacles Sauvages Jeune Public.

Des trésors sensibles, intimes et chatoyants vont habiter le studio, comme autant de faisceaux de présence pour illuminer la saison automnale. Nous voici donc convoqué·es à fêter le corps dans son désir d’être, de se transformer, de se déployer dans un mouvement plus que présent.

Découvrez toute la programmation :

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet !

On se donne rendez-vous à l’automne ?

Cette automne, notre Festival Signes d’Automne est de retour ! Rendez-vous du 23 octobre au 3 décembre pour découvrir notre programmation de danse au Regard du Cygne.

Du jeudi 23 octobre 2025 au mercredi 03 décembre 2025 :

payant

Plein tarif : 17 €

Tarif réduit : 11 €

Gratuit pour les -12 ans

Tarif solidaire pour les Spectacles Sauvages

Tarif Family Day : 11 € parent / 5 € enfant

Gratuit sur réservation pour les répétitions publiques

Tout public.

Le Regard du Cygne 210, Rue De Belleville 75020 Paris

https://leregarducygne.com/programmation-automne-2025/ +33143585593 info@leregarducygne.com https://www.facebook.com/leregarducygne https://www.facebook.com/leregarducygne