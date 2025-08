Festival SOUM : découvrez nos soirées partagées Le Regard du Cygne Paris

Festival SOUM : découvrez nos soirées partagées Le Regard du Cygne Paris jeudi 23 octobre 2025.

Aux côtés du Regard du Cygne, le Festival International de Danse SOUM (en partenariat avec Korea Dance Abroad), invite à l’échange entre artistes coréen·nes et français·es à travers des résidences artistiques de co-création et des soirées partagées. Cette collaboration a pour objet de faire connaître et circuler les chorégraphes et les styles chorégraphiques entre ces deux pays. A l’occasion de deux soirées partagées, découvrez le travail des artistes.

Jeudi 23 octobre à 20:00

Lors de cette première soirée partagée, découvrez les trois projets présentés

Jan, de Grégoire Malandain

Gaksi solo, de Bo Kyung Jung

Rush, de Hyuk Kwon

Durée 1h

Plus d’infos et réservations

Vendredi 24 octobre à 20:00

Pour la deuxième soirée, découvrez :

Orphée, de Océane Robin

Gaksi solo, de Bo Kyung Jung

Le travail de sortie de résidence, de Grégoire Malandain et Jaeyoung Lee

Durée 1h

Plus d’infos et réservations

Venez découvrir les collaborations franco-coréennes initiées par le Festival SOUM !

Du jeudi 23 octobre 2025 au vendredi 24 octobre 2025 :

payant

Tarif plein : 17 €

Tarif réduit : 11 €

Tarif -12 ans : gratuit sur réservation

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-23T02:00:00+02:00

fin : 2025-10-25T01:59:59+02:00

Date(s) :

Le Regard du Cygne 210, Rue De Belleville 75020 Paris

https://leregarducygne.com/festival-soum/?preview_id=13796&preview_nonce=39d5b92753&_thumbnail_id=-1&preview=true +33143585593 info@leregarducygne.com https://www.facebook.com/leregarducygne https://www.facebook.com/leregarducygne