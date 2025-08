Spectacles Sauvages : il y en a même pour les plus petits ! Le Regard du Cygne Paris

Spectacles Sauvages : il y en a même pour les plus petits ! Le Regard du Cygne Paris mardi 18 novembre 2025.

Des artistes jeunes ou confirmé·es font le choix de la prise de risque artistique et de l’expérimentation. Avec des formes courtes et des extraits, les talents s’exposent et se croisent sur notre plateau. Avis aux jeunes spectateur·rices et aux éternel·les enfants : voici de belles découvertes chorégraphiques à faire en famille !

Mardi 18 novembre : 1 séance à 10:00 et 1 séance à 17:00

Durée : 30 min

Programmation à venir…

En attendant, cliquez pour réserver votre place dès maintenant !

Venez découvrir les deux projets sélectionnés pour le jeune public

Le mardi 18 novembre 2025

de à

payant

Tarif solidaire : 8 € / 11 € / 17 € / 22 €

Les artistes des Spectacles Sauvages sont rémunérés à partir de la billetterie uniquement.

Tout public.

Le Regard du Cygne 210, Rue De Belleville 75020 Paris

https://leregarducygne.com/programmation-automne-2025/ +33143585593 info@leregarducygne.com https://www.facebook.com/leregarducygne https://www.facebook.com/leregarducygne