Socle Voyage de Clément Aubert : quand l’imaginaire du rituel se met en corps Le Regard du Cygne Paris lundi 24 novembre 2025.

Avec SOCLE VOYAGE, Clément Aubert imagine une procession rituelle ponctuée de bivouacs. Sur scène, les danseur·euse·s alternent des moments de course folle et des temps de repos. Au cours de ces derniers, ils et elles se trouvent en proie à des transformations, se métamorphosent en créatures de légendes et en chimères issues de nos récits collectifs. La pièce explore l’imaginaire du rituel tant par le corps que par le son. Les objets composant la scénographie sont activés en direct par les performer·euse·s et imprègnent la pièce d’un univers sonore fantasmagorique et intriguant.

Durée : 45 min

CLÉMENT AUBERT est danseur, chorégraphe, pédagogue et praticien certifié de la méthode Feldenkrais. Il se forme à l’université et au CCN de Tours. À partir de 2008 il danse pour des chorégraphes tels que Jackie Taffanel, Odile Azagury, Myriam Gourfink et Vincent Dupont. Avec sa compagnie Les Corps Imparfaits, il porte un travail à la croisée de la performance, la poésie, la création sonore, plastique et chorégraphique.

Le lundi 24 novembre 2025

payant

Tarif plein : 17 €

Tarif réduit : 11 €

Gratuit pour les – de 12 ans

Tout public.

Le Regard du Cygne 210, Rue De Belleville 75020 Paris

