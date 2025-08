Family Day : le rendez-vous des familles à ne pas manquer ! Le Regard du Cygne Paris

Family Day : le rendez-vous des familles à ne pas manquer ! Le Regard du Cygne Paris samedi 29 novembre 2025.

Family Day

Family Day est un temps ouvert dédié à toute la famille. Conçu pour les petits comme pour les grands, un spectacle et un atelier parents-enfants de pratique artistique seront à découvrir tout au long de la journée.

COCON – Eva Klimackova

À 10:00 Nourrie par sa pratique du Body Mind Centering, Eva Klimackova crée la pièce COCON destinée aux tout-petits et s’inspire des transformations que traversent les enfants pour passer du sol à la posture debout. Accompagnée de l’univers musical de la harpiste Isabelle Olivier, la pièce questionne avec douceur et ludisme la recherche de confort et de soutien. Au cœur de la pièce, un tissu-cocon imaginé par la plasticienne Radmila Dapic Jovandic accompagne la danse d’un jeu de cachette et de dévoilement.

Durée : 30 min avec un moment participatif

Tarifs : 5 € enfant / 11 € adulte

Danseuse, chorégraphe et pédagogue née et formée en Slovaquie, EVA KLIMACKOVA collabore avec de nombreux chorégraphes en Slovaquie, République Tchèque, Belgique et en France. En 2007, elle fonde la Compagnie E7KA et créé une dizaine de pièces qui voyagent à l’international.

Atelier parents-enfants

À 11:00 Participez en famille à un atelier parents-enfants, pour partir à la découverte des pratiques du spectacle, avec les artistes.

Durée : 30 minutes

Tarifs : 5 € enfant / 5 € adulte

On se donne rendez-vous le 29 novembre à 10:00 pour découvrir le spectacle Cocon d’Eva Klimackova, suivi d’un atelier parents-enfants à partager avec les artistes du spectacle !

Le samedi 29 novembre 2025

Tarif spectacle : 11 € adulte / 5 € enfant

Tarif atelier : 5 € adulte / 5 € enfant

Tout public.

Le Regard du Cygne 210, Rue De Belleville 75020 Paris

