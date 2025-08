Little cailloux de Christine Fricker : pour les petits comme pour les grands ! Le Regard du Cygne Paris

Little cailloux de Christine Fricker : pour les petits comme pour les grands ! Le Regard du Cygne Paris mercredi 3 décembre 2025.

Dans Little cailloux, la chorégraphe Christine Fricker amène au plateau la spontanéité, l’énergie et la liberté des enfants rencontrés au cours de ses différentes résidences en crèches. Trio chorégraphique et musical, cette pièce éveille l’imaginaire par ses accessoires ludiques et ses instruments créés à partir d’objets du quotidien. Au cœur d’une scénographie monochrome délimitant une aire de jeu, les interprètes parcourent un univers à mi-chemin entre l’ordinaire habituel et l’exploration de l’inconnu.

Durée 40 min

CHRISTINE FRICKER est chorégraphe de la compagnie Itinerrances fondée en 1991. Elle crée et diffuse de nombreuses pièces tout public, jeune public et participatives, aussi bien dans les théâtres que les espaces publics, écoles, musées, galeries… Depuis 2018, elle est directrice artistique du Pôle 164, lieu de fabrique et de transmission de l’art chorégraphique à Marseille.

Avec Little cailloux, Christine Fricker invite les spectateur·ices à retrouver du familier dans la découverte, et à chercher l’émerveillement dans le quotidien.

Le mercredi 03 décembre 2025

de à

payant

Tarif adulte : 11 €

Tarif enfant : 5 €

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-03T01:00:00+01:00

fin : 2025-12-04T00:59:59+01:00

Date(s) : 2025-12-03T00:00:00+02:00_2025-12-03T23:59:00+02:00

Le Regard du Cygne 210, Rue De Belleville 75020 Paris

https://leregarducygne.com/programmation-automne-2025/ +33143585593 info@leregarducygne.com https://www.facebook.com/leregarducygne https://www.facebook.com/leregarducygne