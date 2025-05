Le Regard en Danse – Ferme de la Harpe Rennes, 13 juin 2025, Rennes.

Le Regard en Danse Ferme de la Harpe Rennes Vendredi 13 juin, 19h00

L’**association Tilibora** vous donne rendez-vous le **vendredi 13 juin** pour une soirée création à la **Ferme de la Harpe**, placée sous le signe de la convivialité, de la danse et des musiques afro, groove et rock.

À partir de **19h**, le public pourra assister à une performance chorégraphique inédite imaginée par le collectif **Les Gazelles et Gazou**, avant de vibrer au rythme des concerts de **Toi et Moi** (fusion artisanale) et du groupe étudiant **The Ferns** (rock).

L’entrée est fixée à 5 euros. Sur place : bar, repas (avec option végétarienne, sur réservation par mail), et une ambiance chaleureuse ouverte à toutes et tous.

Un événement festif qui met à l’honneur le partage, la création et le vivre-ensemble.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-13T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-13T23:59:00.000+02:00

tilibora@gmail.com

Ferme de la Harpe Avenue Charles et Raymonde Tillon 35000 rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine