LE RELAIS DE NOËL DE TOURBES Tourbes

LE RELAIS DE NOËL DE TOURBES

Place de l’Église Tourbes Hérault

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

L’association Lézitrail 34 propose, avec le concours de la commune de Tourbes, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, son Relais de Noël.

Une course nature en solo de 15 km 300 m D+, en relais de 7,5 km 150 m D+ et une Randonnée, sur cette même distance, sont programmées au départ de la place de l’Eglise. .

Place de l’Église Tourbes 34120 Hérault Occitanie Alexlezitrail34@gmail.com

