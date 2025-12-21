Le Relais des Ass’O Carhaix-Plouguer

Le Relais des Ass’O

Nouvelle édition du Relais des Ass’O Orientation.

Suite aux différents retours des participants, les règles du jeu évoluent !

Pour cette 5ème édition, les participants toujours regroupés en équipes de quatre relayeurs effectueront une course au score.

Dans ce nouveau format, chaque participant, à tour de rôle, devra trouver un maximum de balises répertoriées sur une carte d’orientation de la Vallée de l’Hyères dans un temps limité à 20 minutes. A l’issue du temps cumulé (4×20 min = 1h20), le nombre total de balises validées par l’équipe sera alors comptabilisé. Quelle équipe totalisera le plus de balises ?

Dans un esprit de convivialité, cette manifestation sportive et ludique a pour objectif de promouvoir la pratique de la course d’orientation mais également de contribuer à la vie associative de Carhaix.

Ainsi, chaque année, plusieurs associations du territoire (sportives, culturelles, caritatives,…) participent à cet événement local et prennent plaisir à découvrir et expérimenter un sport de pleine nature atypique !

Pour tout savoir sur le déroulement de ce Relais des Ass’O, nous vous invitons à nous contacter ou à consulter le règlement général de cette course d’orientation originale (ci-joint). Inscription (mail ci-contre). .

