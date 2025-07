LE RELAIS DES VIGNOBLES Montblanc

LE RELAIS DES VIGNOBLES Montblanc dimanche 14 septembre 2025.

LE RELAIS DES VIGNOBLES

Montblanc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

En route pour la randonnée du Relais des Vignobles 2025 ! Un parcours festif et solidaire, rythmé par des haltes gourmandes. Sport, convivialité et saveurs au rendez-vous !

Participez à la randonnée du Relais des Vignobles 2025 ! Un événement sportif, festif et solidaire où chaque étape est ponctuée de haltes gourmandes. Alliez plaisir de la marche, découverte des paysages et dégustations locales dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Une expérience unique pour tous, sportifs ou simples amateurs de balades et de bonne humeur ! .

Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 03 13 07 18

English :

Let’s set off on the Relais des Vignobles 2025? trail! A festive and supportive route, punctuated by gourmet stops. Sport, conviviality and flavours!

German :

Auf zur Wanderung des Relais des Vignobles 2025? Eine festliche und solidarische Strecke, die von Feinschmeckerpausen geprägt ist. Sport, Geselligkeit und Gaumenfreuden stehen auf dem Programm!

Italiano :

Partiamo per il percorso Relais des Vignobles 2025! Un percorso festoso e solidale, punteggiato da tappe gastronomiche. Sport, convivialità e gusto, tutto in uno!

Espanol :

¡Emprendamos la ruta Relais des Vignobles 2025! Un recorrido festivo y solidario, salpicado de paradas gastronómicas. Deporte, convivencia y sabor, ¡todo en uno!

L’événement LE RELAIS DES VIGNOBLES Montblanc a été mis à jour le 2025-07-25 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE