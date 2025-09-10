Le Relais estival atelier et cuisine et jeux de société Maison des solidarités Baume-les-Dames

Le Relais estival atelier et cuisine et jeux de société Maison des solidarités Baume-les-Dames mercredi 10 septembre 2025.

Le Relais estival atelier et cuisine et jeux de société

Maison des solidarités 4 Rue des Finances Baume-les-Dames Doubs

Gratuit

10:00:00

2025-09-10

Toute l’équipe de l’association Cré’So vous invite à participer au Relais estival en partenariat avec l’Unité locale de la Croix Rouge.

Atelier cuisine à 10h et jeux de société à 14h. .

Maison des solidarités 4 Rue des Finances Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 56 61 05

