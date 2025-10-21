Le Relais Petite Enfance fête ses 20 ans ! rue du Pressoir Huriel

rue du Pressoir Salle des fêtes Huriel Allier

Et oui, vous ne rêvez pas, cela fait maintenant 20 ans que Céline s’occupe du Relais Petite Enfance ! Le temps passe si vite ! Pour l’occasion, elle a concocté un programme de choix ouvert à tous et entièrement gratuit !

rue du Pressoir Salle des fêtes Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 33 25 enfance@cc-pays-huriel.com

English :

Céline has been running the Relais Petite Enfance for 20 years now! Time flies! For the occasion, she has concocted a choice program open to all and entirely free of charge!

German :

Und ja, Sie träumen nicht, Céline kümmert sich nun schon seit 20 Jahren um das Relais Petite Enfance! Die Zeit vergeht so schnell! Zu diesem Anlass hat sie ein tolles Programm zusammengestellt, das für alle offen und völlig kostenlos ist!

Italiano :

E sì, non state sognando, Céline è responsabile del Relais Petite Enfance da 20 anni! Il tempo vola! Per l’occasione, ha messo a punto un programma a scelta, aperto a tutti e completamente gratuito!

Espanol :

Y sí, no estás soñando, ¡Céline lleva 20 años al frente del Relais Petite Enfance! El tiempo vuela Para celebrarlo, Céline ha preparado un programa muy variado, abierto a todos y totalmente gratuito

