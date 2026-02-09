LE RELAIS SOLIDAIRE DU MONTPELLIER MÉTROPOLE ASPTT Montpellier

LE RELAIS SOLIDAIRE DU MONTPELLIER MÉTROPOLE ASPTT

Allée Alexis Vastine Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

L’ASPTT Montpellier Métropole présente sa 7ème édition du Relais Solidaire . La course se tiendra le 29 mars 2026 à 10h00 et sera au profit de l’inclusion d’enfants avec autisme.

Ensemble, courons pour le handicap

Le parcours de 12 kms s’effectuera en 4 boucles de 3 kms à travers le Domaine de Grammont

Courrez seul ou formez votre équipe de 2, 3 ou 4 personnes et choisissez ainsi la distance qui correspond à vos envies La marche est autorisée.

DÉPART À 10H00

Au domaine de Grammont .

nparache@asptt.com

English :

ASPTT Montpellier Métropole presents its 7th edition of the Relais Solidaire . The race will take place on March 29, 2026 at 10:00 a.m. and will benefit the inclusion of children with autism.

