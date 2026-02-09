LE RELAIS SOLIDAIRE DU MONTPELLIER MÉTROPOLE ASPTT Montpellier
LE RELAIS SOLIDAIRE DU MONTPELLIER MÉTROPOLE ASPTT Montpellier dimanche 29 mars 2026.
LE RELAIS SOLIDAIRE DU MONTPELLIER MÉTROPOLE ASPTT
Allée Alexis Vastine Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
L’ASPTT Montpellier Métropole présente sa 7ème édition du Relais Solidaire . La course se tiendra le 29 mars 2026 à 10h00 et sera au profit de l’inclusion d’enfants avec autisme.
L’ASPTT Montpellier Métropole présente sa 7ème édition du Relais Solidaire . La course se tiendra le 29 mars 2026 à 10h00 et sera au profit de l’inclusion d’enfants avec autisme.
Ensemble, courons pour le handicap
Le parcours de 12 kms s’effectuera en 4 boucles de 3 kms à travers le Domaine de Grammont
Courrez seul ou formez votre équipe de 2, 3 ou 4 personnes et choisissez ainsi la distance qui correspond à vos envies La marche est autorisée.
DÉPART À 10H00
Au domaine de Grammont .
Allée Alexis Vastine Montpellier 34000 Hérault Occitanie nparache@asptt.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
ASPTT Montpellier Métropole presents its 7th edition of the Relais Solidaire . The race will take place on March 29, 2026 at 10:00 a.m. and will benefit the inclusion of children with autism.
L’événement LE RELAIS SOLIDAIRE DU MONTPELLIER MÉTROPOLE ASPTT Montpellier a été mis à jour le 2026-02-05 par 34 OT MONTPELLIER