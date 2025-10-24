Le Relais Thalasso de Bénodet vous ouvre ses portes ! Bénodet

Le Relais Thalasso de Bénodet vous ouvre ses portes ! Bénodet vendredi 24 octobre 2025.

Le Relais Thalasso de Bénodet vous ouvre ses portes !

1 Corniche de la Plage Bénodet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 13:00:00

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24 2025-10-31

À l’occasion des Semaines du Tourisme Économique et des Savoir-Faire, le Relais Thalasso vous propose une visite exceptionnelle pour découvrir les coulisses de son établissement accueil, organisation des réservations, espaces marins et installations techniques qui offrent toute l’année un environnement de détente face à la baie de Bénodet.

1 Corniche de la Plage, Bénodet

Visites les 24 octobre à 13h et le 31 octobre à 13h.

Sur réservation 6 à 8 personnes Durée 1h30.

Carte d’identité obligatoire en cours de validité Prévoir chaussures fermées et vêtements chauds Vêtements chauds à prévoir. Pas de photo autorisée, ni talons hauts. .

1 Corniche de la Plage Bénodet 29950 Finistère Bretagne +33 2 98 57 00 14

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Relais Thalasso de Bénodet vous ouvre ses portes ! Bénodet a été mis à jour le 2025-10-13 par OFFICE DE TOURISME DE BENODET