Le remembrement histoire du bocage Place des Tilleuls Thèreval

Thèreval

Le remembrement histoire du bocage

Place des Tilleuls Hébécrevon Thèreval Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:00:00

fin : 2026-04-26 16:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Partons à la découverte du bocage et d’une période clef de son histoire le remembrement. Révélatrice d’une économie en pleine mutation, cette politique redessine les campagnes françaises et les rapports entre voisins d’une manière plus ou moins douloureuse pour les familles qui y vivent.

La Manche le subit, en profite ou y résiste suivant les communes, des souvenirs se forgent. Venez écouter le récit du remembrement à Hébécrevon et témoigner si le cœur vous en dit !

Durée d’environ 2h, parcours de 4km, départ et arrivée au parking, prévoir des bottes si pluie récente, contactez moi si temps incertain.

Jauge limitée, inscription conseillée. .

Place des Tilleuls Hébécrevon Thèreval 50180 Manche Normandie +33 6 38 69 18 54 communbocage@proton.me

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English : Le remembrement histoire du bocage

L’événement Le remembrement histoire du bocage Thèreval a été mis à jour le 2026-02-26 par OT Saint-Lô