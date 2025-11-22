Le remembrement Rue Pierre Feutren Paimpol

Le remembrement

Rue Pierre Feutren La Sirène Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 17:00:00

fin : 2025-11-22 19:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Dès les années 1950, une politique de remembrement consistait à regrouper les parcelles agricoles d’une même exploitation. Ce mouvement national a transformé les paysages. Le bocage breton, qui abritait des fermes avec des petites parcelles dispersées, fut particulièrement concerné. Les enjeux étaient importants pression foncière, dépossession, inégalités sociales, méfiance, etc. Ils ont entraîné de nombreux conflits entre les agriculteurs. Le diaporama sonore de Nicole et Félix Le Garrec retrace cette période. Le Musée de Bretagne en a fait l’acquisition en 1976, il l’a diffusé pendant des années dans sa salle contemporaine. Le diaporama, qui regroupe 110 photos et bandes sonores, a été restauré en 2023 sous l’impulsion de l’association Les Amis de Nicole et Félix Le Garrec. Il s’agit d’un montage photo et de témoignages sonore qui illustrent la lutte de l’année 1974 à Trébrivan dans les Côtes-d’Armor, et à Plonévez-du-Faou dans le Finistère. Félix et Nicole Le Garrec ont recueilli les témoignages de ceux et celles qui se sont mobilisés contre le remembrement. En présence de Erwan Moalic et Lilian Héliot. .

Rue Pierre Feutren La Sirène Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 22 01 09

