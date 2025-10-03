Le Ren’ART en fête 2ème édition Sérandon

Le Ren’ART en fête 2ème édition Sérandon vendredi 3 octobre 2025.

Le Ren’ART en fête 2ème édition

10 L’Arbre du Renard Sérandon Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-03

Pour la deuxième année consécutive, l’association l’Arbre du Renard impulse son rendez-vous artistique et culturel.

Cet événement se déroule sur 15 jours, comprenant un temps fort sur le week-end du 3, 4 et 5 octobre, du vendredi soir au dimanche jusqu’à 18h30.

Au programme du week-end des stands de sensibilisation sur diverses thématiques, un marché d’artisan.e.s, des animations, des spectacles des arts de la rue, du conte et des concerts.

Une exposition, avec six artistes, se déroulera du 27 septembre au 12 octobre avec des lectures théâtralisées sur les week-end d’ouverture et de clôture de l’exposition.

Retrouvez les détail de l’événement et de l’exposition sur le site Internet

Au plaisir de se retrouver pour ce week-end de convivialité et de découverte.

L’entrée au site est gratuite. .

10 L’Arbre du Renard Sérandon 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 83 28 larbredurenard@gmail.com

English : Le Ren’ART en fête 2ème édition

German : Le Ren’ART en fête 2ème édition

Italiano :

Espanol : Le Ren’ART en fête 2ème édition

L’événement Le Ren’ART en fête 2ème édition Sérandon a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme de Haute Corrèze