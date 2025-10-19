Le rendez-vous Art à la Commanderie de Peyrassol Commanderie de Peyrassol Flassans-sur-Issole

Le rendez-vous Art à la Commanderie de Peyrassol Commanderie de Peyrassol Flassans-sur-Issole dimanche 19 octobre 2025.

Le rendez-vous Art à la Commanderie de Peyrassol

Commanderie de Peyrassol 1204 chemin de la Commanderie de Peyrassol Flassans-sur-Issole Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

UNE ANIMATION VIGNOBLES EN SCÈNE ! LES JOURNÉES VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

Munis de votre appareil photo reflex, argentique ou de votre téléphone portable, initiez-vous à l’art du cadrage et au travail de la lumière.

.

Commanderie de Peyrassol 1204 chemin de la Commanderie de Peyrassol Flassans-sur-Issole 83340 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 69 71 02 contact@peyrassol.com

English :

VINEYARDS ON STAGE! VIGNOBLES & DÉCOUVERTES DAYS

Armed with your reflex, film or cell phone camera, learn the art of framing and working with light.

German :

EINE ANIMATION VIGNOBLES EN SCÈNE! DIE TAGE DER WEINBERGE & ENTDECKUNGEN

Mit Ihrer Spiegelreflex- oder Filmkamera oder Ihrem Mobiltelefon können Sie sich in die Kunst des Bildausschnitts und der Lichtarbeit einführen lassen.

Italiano :

VIGNETI IN SCENA! GIORNATE DEI VIGNETI E DELLE SCOPERTE

Armati di reflex, pellicola o cellulare, cimentatevi nell’arte dell’inquadratura e del lavoro con la luce.

Espanol :

VIÑEDOS A ESCENA JORNADAS VIÑEDOS Y DESCUBRIMIENTOS

Con su cámara réflex, de cine o su teléfono móvil, pruebe el arte del encuadre y de la luz.

L’événement Le rendez-vous Art à la Commanderie de Peyrassol Flassans-sur-Issole a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme Intercommunal Coeur du Var