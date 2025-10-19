Le rendez-vous Art à la Commanderie de Peyrassol Commanderie de Peyrassol Flassans-sur-Issole
Le rendez-vous Art à la Commanderie de Peyrassol
Commanderie de Peyrassol 1204 chemin de la Commanderie de Peyrassol Flassans-sur-Issole Var
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
UNE ANIMATION VIGNOBLES EN SCÈNE ! LES JOURNÉES VIGNOBLES & DÉCOUVERTES
Munis de votre appareil photo reflex, argentique ou de votre téléphone portable, initiez-vous à l’art du cadrage et au travail de la lumière.
Commanderie de Peyrassol 1204 chemin de la Commanderie de Peyrassol Flassans-sur-Issole 83340 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 69 71 02 contact@peyrassol.com
English :
VINEYARDS ON STAGE! VIGNOBLES & DÉCOUVERTES DAYS
Armed with your reflex, film or cell phone camera, learn the art of framing and working with light.
German :
EINE ANIMATION VIGNOBLES EN SCÈNE! DIE TAGE DER WEINBERGE & ENTDECKUNGEN
Mit Ihrer Spiegelreflex- oder Filmkamera oder Ihrem Mobiltelefon können Sie sich in die Kunst des Bildausschnitts und der Lichtarbeit einführen lassen.
Italiano :
VIGNETI IN SCENA! GIORNATE DEI VIGNETI E DELLE SCOPERTE
Armati di reflex, pellicola o cellulare, cimentatevi nell’arte dell’inquadratura e del lavoro con la luce.
Espanol :
VIÑEDOS A ESCENA JORNADAS VIÑEDOS Y DESCUBRIMIENTOS
Con su cámara réflex, de cine o su teléfono móvil, pruebe el arte del encuadre y de la luz.
