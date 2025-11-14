Le rendez-vous cirque de L’Espace Périphérique & circusnext L’Espace Périphérique – Chapiteau Bleu Paris

Le rendez-vous cirque de L’Espace Périphérique & circusnext L’Espace Périphérique – Chapiteau Bleu Paris vendredi 14 novembre 2025.

Vendredi 14 novembre

Extraits de spectacles en cours de fabrication et échange avec les artistes

17h00 : Rising Ape · La Mob à Sisyphe (Idriss Roca) | Solo de jonglage · 30/40 minutes · Salle de danse

18h00 : Metaphoric Objects · David Martin | Trio de jonglage · 30/40 minutes · Chapiteau

Et pour poursuivre à 20h : Le pas du monde · Collectif XY | La Villette · Espace Chapiteaux

Samedi 15 novembre

Extraits de spectacles en cours de fabrication et échange avec les artistes

11h00 – 13h00 : Atelier jonglage (Manipulation de couvertures de survie) avec Idriss Roca | Public adulte tous niveaux · Salle Cirque ici

15h00 : Rising Ape · La Mob à Sisyphe (Idriss Roca) | Solo de jonglage · 30/40 minutes · Salle de danse

16h00 : Metaphoric Objects · David Martin | Trio de jonglage · 30/40 minutes · Chapiteau

Et pour poursuivre à 18h : Le pas du monde · Collectif XY | La Villette · Espace Chapiteaux

Rising Ape · Cie La Mob à Sisyphe (Idriss Roca)

Jonglage · Solo · À partir de 8 ans

Une radio gueule une chanson des Sleaford Mods, un bureau fume, des carnets s’empilent; il bouge tellement vite qu’il devient flou. Il ne fait qu’accélérer. Accélérer à travers la vie comme une fusée à travers le vide – trouvant toutes les solutions de l’ingénieur pour diminuer la friction, dans un cirque de productivité absurde, joyeux et sinistre. Il est nous, et nous, on est lui !

Metaphoric Objects (titre provisoire) · David Martin

Jonglage · Trio · À partir de 8 ans

Une collection d’expériences artistiques pétillantes menées par un jongleur touche à tout et ses acolytes en quête d’un langage poétique. D’une idée incongrue à une autre, les trois trublions manipulent des objets créant images et drôleries, et nous entrainent hors des sentiers traditionnels du cirque avec une inventivité désarmante.

Plus d’informations

L’Espace Périphérique et circusnext participent à la 7ème édition de la Nuit du Cirque avec un rendez-vous sous le signe du jonglage ! Découvrez les coulisses de la création avec Idriss Roca de la Mob à Sisyphe et David Martin (Lauréat circusnext 2025) les 14 et 15 novembre 2025.

Le samedi 15 novembre 2025

de 15h00 à 17h00

Le vendredi 14 novembre 2025

de 17h00 à 19h00

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

L’Espace Périphérique – Chapiteau Bleu 2 rue de la Clôture 75019 Paris

