Le rendez-vous cirque de L’Espace Périphérique & circusnext L’Espace Périphérique – Chapiteau Bleu Paris vendredi 14 novembre 2025.
Vendredi 14 novembre
Extraits de spectacles en cours de fabrication et échange avec les artistes
17h00 : Rising Ape · La Mob à Sisyphe (Idriss Roca) | Solo de jonglage · 30/40 minutes · Salle de danse
18h00 : Metaphoric Objects · David Martin | Trio de jonglage · 30/40 minutes · Chapiteau
Et pour poursuivre à 20h : Le pas du monde · Collectif XY | La Villette · Espace Chapiteaux
Samedi 15 novembre
11h00 – 13h00 : Atelier jonglage (Manipulation de couvertures de survie) avec Idriss Roca | Public adulte tous niveaux · Salle Cirque ici
15h00 : Rising Ape · La Mob à Sisyphe (Idriss Roca) | Solo de jonglage · 30/40 minutes · Salle de danse
16h00 : Metaphoric Objects · David Martin | Trio de jonglage · 30/40 minutes · Chapiteau
Et pour poursuivre à 18h : Le pas du monde · Collectif XY | La Villette · Espace Chapiteaux
——————————————————————————————————————————————
Rising Ape · Cie La Mob à Sisyphe (Idriss Roca)
Jonglage · Solo · À partir de 8 ans
Une radio gueule une chanson des Sleaford Mods, un bureau fume, des carnets s’empilent; il bouge tellement vite qu’il devient flou. Il ne fait qu’accélérer. Accélérer à travers la vie comme une fusée à travers le vide – trouvant toutes les solutions de l’ingénieur pour diminuer la friction, dans un cirque de productivité absurde, joyeux et sinistre. Il est nous, et nous, on est lui !
——————————————————————————————————————————————
Metaphoric Objects (titre provisoire) · David Martin
Jonglage · Trio · À partir de 8 ans
Une collection d’expériences artistiques pétillantes menées par un jongleur touche à tout et ses acolytes en quête d’un langage poétique. D’une idée incongrue à une autre, les trois trublions manipulent des objets créant images et drôleries, et nous entrainent hors des sentiers traditionnels du cirque avec une inventivité désarmante.
L’Espace Périphérique et circusnext participent à la 7ème édition de la Nuit du Cirque avec un rendez-vous sous le signe du jonglage ! Découvrez les coulisses de la création avec Idriss Roca de la Mob à Sisyphe et David Martin (Lauréat circusnext 2025) les 14 et 15 novembre 2025.
Le samedi 15 novembre 2025
de 15h00 à 17h00
Le vendredi 14 novembre 2025
de 17h00 à 19h00
gratuit
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
L’Espace Périphérique – Chapiteau Bleu 2 rue de la Clôture 75019 Paris
