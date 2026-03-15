Le Rendez-Vous de 10-14 ans Bibliothèque Vaugirard Paris

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Club de lecture animé par l’équipe de la bibliothèque pour les enfants de 10 à 14 ans.

Le vendredi 12 juin 2026

de à

Le vendredi 22 mai 2026

de à

Le vendredi 10 avril 2026

de à

gratuit

Inscription conseillée auprès des bibliothécaires

01 48 28 77 42 ou bibliotheque.vaugirard@paris.fr

Public jeunes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-10T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-04-10T00:00:00+02:00_2026-04-10T23:59:00+02:00;2026-05-22T00:00:00+02:00_2026-05-22T23:59:00+02:00;2026-06-12T00:00:00+02:00_2026-06-12T23:59:00+02:00

Bibliothèque Vaugirard 154 rue Lecourbe 75015 Paris

+33148287742 bibliotheque.vaugirard@paris.fr



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