Le rendez-vous de l’Hêtre exposition extérieure Ports-aux-Goths/Port aux Ânes Préfailles

Informations pratiques

Préfailles

Le rendez-vous de l’Hêtre exposition extérieure

Ports-aux-Goths/Port aux Ânes Littoral Préfailles Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01

Le Rendez-vous de l’Hêtre outdoor une balade artistique sur le littoral de Préfailles !

Avis aux amoureux d’art et de photographie ! Ne manquez pas l’événement incontournable de l’été Le Rendez-vous de l’Hêtre, une exposition en plein air qui vous invite à flâner le long du littoral de Préfailles pour admirer des œuvres exceptionnelles.

Pour cette 13ème édition, ce sont une trentaine de tryptiques photographiques grand format qui habillent le sentier littoral, offrant une véritable galerie d’art à ciel ouvert. Paysages marins, portraits, scènes de vie, les photographes exposés rivalisent de talent et d’imagination pour captiver votre regard.

Une belle collection d’œuvres artistiques sur le littoral de Destination Pornic

Installée sur le littoral de Préfailles, cette exposition photographique vous plongera dans l’univers extraordinaire de la photo. Présentés sur des tryptiques avec des formats différents allant du 3/2 au 2/1 en passant par le 4/3 et le 16/9, ce sont 23 photographes qui exposent sur le littoral de Préfailles, chacun exposant 3 œuvres au total.

Soit 23 tryptiques pour 69 photos ! Une belle galerie à ciel ouvert sur la côte de Jade !

Pourquoi on adore ?

La diversité et la qualité des œuvres exposées

La durée de l’exposition (3 mois !) pour en profiter pleinement

Le cadre magnifique du littoral de Préfailles et sa côte sauvage

La possibilité de combiner une exposition artistique en extérieur le temps d’une balade à pied sur le littoral avec une exposition artistique en intérieur en ville

Comment on vote pour ses coups de cœur ?

En flashant le QR code apposé sur chaque photo (n’oubliez pas d’accorder une note sous forme d’étoiles allant de 3 à 1 selon vos préférences)

En se rendant directement sur le site en cliquant ici

Les votes seront ouverts à partir du ?, uniquement pour vos 3 photos préférées !

Prix et jury

À l’issue de l’exposition, deux prix seront décernés le prix du public pour la photo la plus plébiscitée et le prix du jury composé de professionnels du milieu du 8ème art.

Informations pratiques

Fin de l’expo démontage le 29 septembre

Parcours Préfailles (Port-aux-Goths, Port Meleu, Grande Plage, Pointe Saint-Gildas et Port aux Ânes)

Accès gratuit

Ne manquez pas cette occasion unique de vivre une expérience artistique exceptionnelle dans un cadre idyllique avec Destination Pornic !

Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .

Ports-aux-Goths/Port aux Ânes Littoral Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 60 37 mairie@prefailles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Rendez-vous de l’H%EAtre Outdoor: An Artistic Stroll Along the Pr%E9failles Coast!

L’événement Le rendez-vous de l’Hêtre exposition extérieure Préfailles a été mis à jour le 2026-07-10 par I_OT Pornic