Le rendez-vous des Ados // Salon du Polar Médiathèque Magescq

Informations pratiques

Magescq

Le rendez-vous des Ados // Salon du Polar

Médiathèque 21 Avenue de Maremne Magescq Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:45:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Prépare ton sac et viens découvrir la littérature en chair et en os ! Sortie en mini-bus au salon du Polar de Vieux-Boucau. Au programme : expo, enquête énigme, balade contée et visite du salon

Prépare ton sac et viens découvrir la littérature en chair et en os ! Sortie en mini-bus au salon du Polar de Vieux-Boucau. Au programme : expo, enquête énigme, balade contée et visite du salon .

Médiathèque 21 Avenue de Maremne Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 47 61 35 mediatheque@mairie-magescq.fr

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English : Le rendez-vous des Ados // Salon du Polar

Pack your bag and come discover literature in the flesh! Minibus trip to the Vieux-Boucau Crime Fiction Fair. On the agenda: an exhibition, a mystery scavenger hunt, a storytelling walk, and a tour of the fair

L’événement Le rendez-vous des Ados // Salon du Polar Magescq a été mis à jour le 2026-09-08 par OTI LAS