Le rendez-vous des Ados // Salon du Polar Médiathèque Magescq
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque · Magescq
Informations pratiques
Magescq
Le rendez-vous des Ados // Salon du Polar
Médiathèque 21 Avenue de Maremne Magescq Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:45:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Prépare ton sac et viens découvrir la littérature en chair et en os ! Sortie en mini-bus au salon du Polar de Vieux-Boucau. Au programme : expo, enquête énigme, balade contée et visite du salon
Prépare ton sac et viens découvrir la littérature en chair et en os ! Sortie en mini-bus au salon du Polar de Vieux-Boucau. Au programme : expo, enquête énigme, balade contée et visite du salon .
Médiathèque 21 Avenue de Maremne Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 47 61 35 mediatheque@mairie-magescq.fr
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English : Le rendez-vous des Ados // Salon du Polar
Pack your bag and come discover literature in the flesh! Minibus trip to the Vieux-Boucau Crime Fiction Fair. On the agenda: an exhibition, a mystery scavenger hunt, a storytelling walk, and a tour of the fair
L’événement Le rendez-vous des Ados // Salon du Polar Magescq a été mis à jour le 2026-09-08 par OTI LAS