Le rendez-vous des amis de Victor Route Arles D 36 Les Marquises Arles

Le rendez-vous des amis de Victor

Dimanche 19 avril 2026 de 10h30 à 18h. Route Arles D 36 Les Marquises Les Marquises Manade Laurent Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:30:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Chose promise, chose due !

La Peña organise sa toute première journée officielle.

Pour l’anniversaire des débuts de Victor en novillada piquée, nous avons choisi de nous retrouver là où tout commence au campo.

Et pas n’importe où… c’est la Manade Laurent qui nous accueille sur les célèbres terres du Domaine des Marquises.

Une journée au grand air, entre passion, convivialité et partage.

Victor torera un novillo et deux vaches a campo abierto.

Nous profiterons ensuite d’ateliers tapas et d’une après-midi festive animée par DJ Scar’s

Et nous terminerons la journée par la visite du mythique Domaine des Marquises.

Une journée simple, vraie et authentique, à l’image de la Peña. .

Route Arles D 36 Les Marquises Les Marquises Manade Laurent Arles 13129 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur penalesamisdevictor@gmail.com

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English :

A promise made, a promise kept!

The Peña organizes its very first official day.

L’événement Le rendez-vous des amis de Victor Arles a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme d’Arles