Le rendez-vous des artisans et producteurs locaux au Pla d’Adet, SAINT LARY PLA D’ADET Saint-Lary-Soulan

Le rendez-vous des artisans et producteurs locaux au Pla d’Adet

SAINT LARY PLA D’ADET Parking Edelweiss Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-30 10:00:00

fin : 2025-12-30 18:00:00

2025-12-30

Profitez d’une pause entre deux pistes pour découvrir les artisans et créateurs locaux des alentours.

Parking Edelweiss .

SAINT LARY PLA D’ADET Parking Edelweiss Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

English :

Take a break between two runs to discover local artisans and creators.

