Le rendez-vous des artisans et producteurs locaux au Pla d’Adet SAINT LARY PLA D’ADET Saint-Lary-Soulan

SAINT LARY PLA D’ADET Parking Edelweiss Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Début : 2026-01-04 10:00:00
fin : 2026-01-04 19:00:00
2026-01-04
Profitez d’une pause entre deux pistes pour découvrir les artisans et créateurs locaux des alentours.
Parking Edelweiss. Sous réserve de conditions météo. .
SAINT LARY PLA D’ADET Parking Edelweiss Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81
English :
Take a break between two runs to discover local artisans and creators.
