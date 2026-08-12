Le rendez-vous des associations Salle de la Pavelle

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-05 09:30 – 13:00

Gratuit : oui Tout public

Sport, culture, solidarité, société, musique, arts créatifs… Une quarantaine d’associations invitent les habitants à découvrir et s’inscrire aux activités qu’elles proposent. Des démonstrations et initiations auront lieu toute la matinée.Les bénévoles, acteurs essentiels du dynamisme associatif local, cherchent de nouveaux homologues ! S’engager, c’est : partager de bons moments, se sentir utile, offrir le temps que l’on veut, transmettre des savoirs et acquérir des compétences. Les habitants sont invités à aller à leur rencontre.Nouveau : une zone de gratuité !Pour la première fois, le rendez-vous des associations organise une zone de gratuité spéciale associations. Donnez ce dont vous n’avez plus besoin, et prenez ce dont vous avez l’utilité ! Les articles acceptés : Activités sportives : vêtements, accessoires…Activités culturelles : pinceaux, toiles, machines à coudre, tissus, aiguilles, laine… Les articles déposés être en bon état.Donner : Du 25 août au 4 septembre – Le mardi, mercredi et vendredi, 10h-12h30 et 14h-18h, à l’Espace de vie localeSamedi 5 septembre – 9h30-13h, au rendez-vous des associations, salle de la Pavelle Prendre : Samedi 5 septembre – 9h30-13h, au rendez-vous des associations, salle de la Pavelle

Salle de la Pavelle 44860

0240264471



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