Le Rendez-vous des Chesnaies, Maison de Quartier de Doulon Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-20 14:30 – 17:00

Gratuit : non 5€ / 8€ Adulte, Personne en situation de handicap, Senior, En famille

La Maison de quartier de Doulon, l’Association de Quartier de Doulon et l’ORPAN vous proposent de partager un après-midi musical avec le « Trio Faubourg »: Boris VIAN ou GAINSBOURG, PIAF ou BARBARA, BRASSENS ou REGGIANI, ce sont quelques-uns des auteurs ou interprètes que le groupe Faubourg a mis à son répertoire.A la fin de cette représentation, vous aurez l’occasion d’échanger avec les artistes et de partager un goûter pour terminer cet après-midi.Tarif adhérent : 5€ / Tarif non adhérent : 8€

Maison de Quartier de Doulon Nantes 44300



