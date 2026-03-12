Le Rendez-vous des Chesnaies Maison de Quartier de Doulon Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-07 14:30 – 16:00

Gratuit : non 5€ / 8€ Adulte, Personne en situation de handicap, Senior, En famille

La Maison de quartier de Doulon, l’Association de Quartier de Doulon et l’ORPAN vous proposent de partager un après-midi musical avec le spectacle « Haut les Coeurs » par « Jour de Fête ».Chargés de peps et de bonne humeur, Gina, Léon et Diego nous entraînent dans un cabaret insolite, piochant joyeusement dans le répertoire de la chanson française et s’amusant avec les spectateurs au détour d’un morceau.De Mistinguett à Boris Vian, de la Java Chauve à l’Homme à la Moto, de La Môme Catch-Catch à Hôtel du Nord, le trio sème son grain de folie, dans une mise en scène jubilatoire et une musique pleine de fraîcheur.A la fin de cette représentation, vous aurez l’occasion d’échanger avec les artistes et de partager un goûter pour terminer cet après-midi.Tarif adhérent : 5€ / Tarif non adhérent : 8€

Maison de Quartier de Doulon Nantes 44300



