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Le rendez-vous des doudous, Bibliothèque Gérard Philipe, Le Trait

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Gérard Philipe · Le Trait

Le rendez-vous des doudous, Bibliothèque Gérard Philipe, Le Trait

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Gérard Philipe
Adresse
40 Rue Pasteur, 76580 Le Trait, France
Ville
76580 Le Trait
Département
Seine-Maritime

Le rendez-vous des doudous Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque Gérard Philipe Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Comptines et lectures pour les tout-petits, leurs parents et leurs grands-parents… Et les doudous !

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