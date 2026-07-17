Le rendez-vous des doudous, Bibliothèque Gérard Philipe, Le Trait
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Gérard Philipe · Le Trait
Informations pratiques
Le rendez-vous des doudous Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque Gérard Philipe Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Comptines et lectures pour les tout-petits, leurs parents et leurs grands-parents… Et les doudous !
Bibliothèque Gérard Philipe 40 Rue Pasteur, 76580 Le Trait, France Le Trait 76580 Seine-Maritime Normandie +33235379261 https://bibliotheque.letrait.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0235379261 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@letrait.fr »}]
Biblis en folie 2026
©Ville du Trait
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