LE RENDEZ-VOUS DES FAMILLES À LA BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE – Montaigut-sur-Save 6 juillet 2025 07:00

Haute-Garonne

Début : 2025-07-06

fin : 2025-07-06

2025-07-06

Envie de partager une activité ludique, sûre et moderne avec petits et grands ? Nous vous donnons rendez-vous à la Base de Loisirs du Massif Forestier de Bouconne !

Au Programme Venez découvrir le tir à la carabine laser, une expérience adaptée à tous, pour s’amuser ensemble en toute sécurité ! Convient à partir de 10 ans, enfants accompagnés d’un adulte. Les inscriptions sont ouvertes.

Le nombre de places étant limité, n’attendez pas pour réserver contactez la Base de loisirs au 05 61 85 40 10 pour valider votre inscription et celle de votre tribu. Animation gratuite. Venez nombreux, pour passer un bon moment en famille, et prendre un bol d’air en plein cœur de la nature ! .

BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE

Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 40 10

English :

Want to share a fun, safe and modern activity with young and old alike? We look forward to seeing you at the Base de Loisirs du Massif Forestier de Bouconne!

German :

Haben Sie Lust, mit Groß und Klein eine spielerische, sichere und moderne Aktivität zu teilen? Wir treffen uns mit Ihnen in der Base de Loisirs du Massif Forestier de Bouconne!

Italiano :

Volete condividere un’attività divertente, sicura e moderna con grandi e piccini? Vi aspettiamo alla Base de Loisirs du Massif Forestier de Bouconne!

Espanol :

¿Quieres compartir una actividad divertida, segura y moderna con grandes y pequeños? ¡Te esperamos en la Base de Loisirs du Massif Forestier de Bouconne!

L’événement LE RENDEZ-VOUS DES FAMILLES À LA BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2025-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE