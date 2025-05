LE RENDEZ-VOUS DES FAMILLES – Montaigut-sur-Save, 1 juin 2025 07:00, Montaigut-sur-Save.

Au programme Tournoi de jeu de quilles finlandaises !

Cette animation est accessible à partir de 6 ans, mais les enfants doivent être accompagnés d’adultes.

Venez tester votre précision lors de notre tournoi de Mölkky, ce jeu de quilles finlandaises aussi fun qu’addictif.

Enchaînez les lancers, visez juste et tentez d’atteindre exactement 50 points, sans les dépasser, dans une ambiance détendue et conviviale, où le fair-play est de mise.

Venez nombreux passer un bon moment en famille, et prendre un bon bol d’air en plein cœur de la nature ! 0 .

Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 40 10 sandrine.thiery@bouconne.fr

English :

On the program: Finnish bowling tournament!

This activity is open to children aged 6 and over, but must be accompanied by an adult.

German :

Auf dem Programm: Turnier im finnischen Kegelspiel!

Diese Animation ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet, Kinder müssen jedoch von Erwachsenen begleitet werden.

Italiano :

In programma: torneo di bowling finlandese!

Questa attività è aperta ai bambini dai 6 anni in su, ma i bambini devono essere accompagnati da adulti.

Espanol :

En el programa: ¡torneo finlandés de bolos!

Esta actividad está abierta a niños a partir de 6 años, pero los niños deben ir acompañados de adultos.

