Le rendez-vous des futurs mariés à la Ferme Auberge du Lac PUYDARRIEUX Puydarrieux

Le rendez-vous des futurs mariés à la Ferme Auberge du Lac

PUYDARRIEUX Ferme auberge du lac Puydarrieux Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

1er nouveautés de la saison .

Nous vous annonçons notre première édition LE RENDEZ-VOUS DES FUTURS MARIES

LES 11 ET 12 AVRIL prochain.

Vous pourrez ainsi voir la ferme auberge en mode mariage et aurez l occasion de faire connaissance avec différents prestataires.

On vous attend nombreux.

Entrée gratuite.

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PUYDARRIEUX Ferme auberge du lac Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 60 02 29

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English :

1st new event of the season .

We are pleased to announce our first edition of LE RENDEZ-VOUS DES FUTURS MARIES

APRIL 11 & 12.

You’ll be able to see the farm inn in wedding mode, and get to know various service providers.

We look forward to seeing you there.

Free admission.

L’événement Le rendez-vous des futurs mariés à la Ferme Auberge du Lac Puydarrieux a été mis à jour le 2026-03-23 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65