Le rendez-vous des futurs mariés à la Ferme Auberge du Lac PUYDARRIEUX Puydarrieux
Le rendez-vous des futurs mariés à la Ferme Auberge du Lac PUYDARRIEUX Puydarrieux samedi 11 avril 2026.
Le rendez-vous des futurs mariés à la Ferme Auberge du Lac
PUYDARRIEUX Ferme auberge du lac Puydarrieux Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-11
1er nouveautés de la saison .
Nous vous annonçons notre première édition LE RENDEZ-VOUS DES FUTURS MARIES
LES 11 ET 12 AVRIL prochain.
Vous pourrez ainsi voir la ferme auberge en mode mariage et aurez l occasion de faire connaissance avec différents prestataires.
On vous attend nombreux.
Entrée gratuite.
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PUYDARRIEUX Ferme auberge du lac Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 60 02 29
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English :
1st new event of the season .
We are pleased to announce our first edition of LE RENDEZ-VOUS DES FUTURS MARIES
APRIL 11 & 12.
You’ll be able to see the farm inn in wedding mode, and get to know various service providers.
We look forward to seeing you there.
Free admission.
L’événement Le rendez-vous des futurs mariés à la Ferme Auberge du Lac Puydarrieux a été mis à jour le 2026-03-23 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65
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