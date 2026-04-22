Le rendez vous des histoires 3 8 ans Centre culturel Ambille Arette

Arette

Le rendez vous des histoires 3 8 ans

Centre culturel Ambille 7 rue Paul Ambille Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 10:30:00

fin : 2026-05-13 11:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Lecture d’albums, de contes et d’histoires pour la jeunesse .

Centre culturel Ambille 7 rue Paul Ambille Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 68 24 33 59 culture@arette64.fr

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English : Le rendez vous des histoires 3 8 ans

L’événement Le rendez vous des histoires 3 8 ans Arette a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn