Le rendez vous des histoires 3 8 ans Centre culturel Ambille Arette
Le rendez vous des histoires 3 8 ans Centre culturel Ambille Arette mercredi 13 mai 2026.
Arette
Le rendez vous des histoires 3 8 ans
Centre culturel Ambille 7 rue Paul Ambille Arette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 10:30:00
fin : 2026-05-13 11:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Lecture d’albums, de contes et d’histoires pour la jeunesse .
Centre culturel Ambille 7 rue Paul Ambille Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 68 24 33 59 culture@arette64.fr
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English : Le rendez vous des histoires 3 8 ans
L’événement Le rendez vous des histoires 3 8 ans Arette a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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