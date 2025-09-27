Le rendez-vous des histoires Les Enfants de Dialogues Brest
Le rendez-vous des histoires Les Enfants de Dialogues Brest samedi 27 septembre 2025.
Le rendez-vous des histoires
Les Enfants de Dialogues 1 Place de la Liberté Brest Finistère
Début : 2025-09-27 11:00:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Les libraires des Enfants de Dialogues lisent des histoires à vos enfants.
Pour les 3-6 an.s
Gratuit sur inscription. .
Les Enfants de Dialogues 1 Place de la Liberté Brest 29200 Finistère Bretagne
