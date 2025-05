Le rendez-vous des jeux – Rosheim, 6 juin 2025 14:30, Rosheim.

Bas-Rhin

Le rendez-vous des jeux 9 rue du Général de Brauer Rosheim Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-06-06 14:30:00

fin : 2025-08-08 17:00:00

2025-06-06

2025-08-08

Cet événement est une nouveauté à la médiathèque, spécialement dédié aux seniors. Il s’agit d’un après-midi convivial où les participants pourront se retrouver pour jouer ensemble.

Jeux classiques ou nouveautés, venez vous amuser à la Médiathèque et partagez un moment convivial ! Cet événement est spécialement dédié aux seniors. .

9 rue du Général de Brauer

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 25 00 mediatheque@rosheim.com

English :

This is a new event at the mediatheque, specially dedicated to senior citizens. It?s a convivial afternoon where participants can get together to play games.

German :

Diese Veranstaltung ist eine Neuheit in der Mediathek und speziell auf Senioren ausgerichtet. Es handelt sich um einen geselligen Nachmittag, an dem sich die Teilnehmer treffen können, um gemeinsam zu spielen.

Italiano :

Si tratta di un nuovo evento della biblioteca multimediale, dedicato in particolare agli anziani. Si tratta di un pomeriggio conviviale in cui i partecipanti possono incontrarsi per giocare.

Espanol :

Se trata de un nuevo acto en la biblioteca multimedia, especialmente dedicado a las personas mayores. Es una tarde amistosa en la que los participantes pueden reunirse para jugar.

L’événement Le rendez-vous des jeux Rosheim a été mis à jour le 2025-05-07 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile