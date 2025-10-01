Le rendez-vous des lecteurs Bibliothèque Renée Guilloux Binic-Étables-sur-Mer
Bibliothèque Renée Guilloux 8 Rue Général Leclerc Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-01 18:00:00
fin : 2025-10-01
2025-10-01
Tous les 1ers mercredis du mois
Public adulte
Envie de partager vos lectures dans une ambiance chaleureuse et dynamique ? Rejoignez notre comité ouvert à tous ! Au programme découvertes littéraires, coups de cœur, auteurs de tous horizons et ouvrages primés. Pour participer à ces échanges passionnés, il suffit de vous rapprocher des bibliothécaires. .
