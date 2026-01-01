Le rendez-vous des Oursons Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris
Le rendez-vous des Oursons Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris samedi 17 janvier 2026.
On se donne rendez-vous le Samedi 17 janvier dans la joie et
la bonne humeur, pour une lecture d’histoires autour des couleurs.
Lectures d’histoires par nos bibliothécaires pour les 3-6 ans
Le samedi 17 janvier 2026
de 11h00 à 11h30
gratuit Public tout-petits, enfants et adultes. Jusqu’à 6 ans.
Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris
+33156811070 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke https://www.facebook.com/bibliothequerilke
