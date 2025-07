Le Rendez vous des Primeurs 2025 au Château de Rayne Vigneau Bommes

Le Rendez vous des Primeurs 2025 au Château de Rayne Vigneau Bommes samedi 5 juillet 2025.

4 Lieu-dit Le Vigneau Bommes Gironde

Gratuit

Début : 2025-07-05 10:00:00

fin : 2025-07-06 18:00:00

2025-07-05

Nos visiteurs auront le privilège de déguster, en avant-première et directement à la barrique, notre Premier Grand cru classé 2024 !

Un week-end haut en couleur et riche en saveur pour les amateurs, les gourmands ou simplement les curieux :

– Dégustation à la barrique du millésime 2024

– Visite du domaine

– Dégustation verticale des millésimes 2014, 2004 et 1994

– Concours du plus beau chapeau

– Offres exceptionnelles en boutique

– Jeux de plein air

– Food truck Chez Flo & huîtres Chais Dupuch .

4 Lieu-dit Le Vigneau Bommes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 64 05 chateau@raynevigneau.fr

