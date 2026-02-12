Le rendez-vous des tout-petits Médiathéque Lizaga Saint-Pierre-d’Irube
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Le rendez-vous des tout-petits avec Fany comptine, autour du tapis à histoires des sensations.
Histoires racontées, comptines et chansons invitent les enfants à explorer le monde par les sens des sensations piquantes ou douces, rugueuses ou lisses, froides ou chaudes, parfois brillantes, parfois surprenantes. Un temps d’éveil sensoriel et imaginaire à partager, pour écouter, toucher, regarder et rêver ensemble. Jusqu’à 3 ans, accompagné d’un adulte, et sur inscription. .
Médiathéque Lizaga 34 Avenue du Labourd Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 01 00 81 mediatheque@saintpierredirube.fr
L’événement Le rendez-vous des tout-petits Saint-Pierre-d’Irube a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme Pays Basque