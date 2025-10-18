Le rendez-vous du bien-être Rue Maréchal Leclerc Saint-Andiol
Le rendez-vous du bien-être Rue Maréchal Leclerc Saint-Andiol samedi 18 octobre 2025.
Le rendez-vous du bien-être
Du samedi 18 au dimanche 19 octobre 2025 de 9h à 18h. Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 09:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Le rendez-vous du bien-être 2025
Le Samedi 18 et le Dimanche 19 Octobre 2025 dans les salles du Château, vous trouverez des praticiens bien-être, des objets zen etc… ainsi que des conférences et ateliers. .
Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 48 95 office.tourisme@st-andiol.fr
English :
Le rendez-vous du bien-être 2025
German :
Das Wellness-Treffen 2025
Italiano :
L’appuntamento con il benessere del 2025
Espanol :
La cita del bienestar de 2025
L’événement Le rendez-vous du bien-être Saint-Andiol a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence