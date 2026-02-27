Le Rendez-vous du courtage Palais des Congrès Marseille

Le Rendez-vous du courtage

Mardi 17 mars 2026. Palais des Congrès 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Après le succès remporté par la 9e édition, les Rendez-Vous du Courtage ouvriront de nouveau leurs portes le mardi 19 mars 2024 au Palais des Congrès à Marseille Chanot.Professionnels

Créés par Infopro Digital, organisateur des Journées du Courtage et éditeur du titre de presse L’Argus de l’assurance, les Rendez-vous du Courtage réunissent en une journée des courtiers et intermédiaires de la distribution d’assurance et leurs fournisseurs de produits d’assurance (compagnies d’assurance, mutuelles, courtiers grossistes, groupes de protection sociale…). .

Palais des Congrès 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Following the success of the 9th edition, Rendez-Vous du Courtage will open its doors again on Tuesday March 19, 2024 at the Palais des Congrès in Marseille Chanot.

L'événement Le Rendez-vous du courtage Marseille a été mis à jour le 2026-02-24