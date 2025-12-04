Le rendez-vous du jardinier – décembre 2025 Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

ATELIER GRATUIT : entretien du potager, découverte des outils et techniques de jardinage (tenue de jardinage et gants, adapter votre équipement à la météo).

Nos ateliers pratiques de jardinage ont lieu tous les jeudis de 14h00 à 15h30.

En cas de météo pluvieuse, l’atelier se déroulera à l’abri.

Le 25/12, la Maison du jardinage et

du compostage sera fermée.

[Atelier pratique]

Venez participer à un jardinage de saison au potager pédagogique de Bercy à travers une découverte des travaux de saisons avec l’équipe de jardinier.ere.s de la Maison du jardinage.

Le jeudi 18 décembre 2025

de 14h00 à 15h30

Le jeudi 11 décembre 2025

de 14h00 à 15h30

Le jeudi 04 décembre 2025

de 14h00 à 15h30

gratuit sous condition

Inscription en ligne obligatoire

Public adultes.

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS

https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 +33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature