Le rendez-vous du jardinier – novembre 2025 Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

ATELIER GRATUIT : Entretien du potager, découverte des outils et techniques de jardinage (tenue de jardinage et gants, adapter votre équipement à la météo).

Nos ateliers pratiques de jardinage ont lieu tous les jeudis de 14h00 à 15h30.

« Le rendez-vous du jardinier » du jeudi 27 novembre 2025 est animé en première partie par le jardinier de la Maison du Jardinage et du compostage, et en seconde partie dans le cadre

de la semaine européenne de réduction des déchets de 15h30 à 16h00 par un maitre composteur de DM compost.

En cas de météo pluvieuse, l’atelier se déroulera à l’abri.

[Atelier pratique]

Venez participer à un jardinage de saison au potager pédagogique de Bercy à travers une découverte des travaux de saisons avec l’équipe de jardinier.ere.s de la Maison du jardinage.

Le jeudi 27 novembre 2025

de 15h30 à 16h00

Le jeudi 20 novembre 2025

de 14h00 à 15h30

Le jeudi 13 novembre 2025

de 14h00 à 15h30

Le jeudi 06 novembre 2025

de 14h00 à 15h30

gratuit sous condition

Inscription en ligne obligatoire

Public adultes.

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS

https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 +33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature