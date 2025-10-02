Le rendez-vous du jardinier – Octobre 2025 Maison du Jardinage et du Compostage Paris 12ème

Le rendez-vous du jardinier – Octobre 2025 Maison du Jardinage et du Compostage Paris 12ème jeudi 2 octobre 2025.

ATELIER GRATUIT : Entretien du potager, découverte des outils et techniques de jardinage (tenue de jardinage et gants, adapter votre équipement à la météo).

Nos ateliers pratiques de jardinage ont lieu tous les jeudis après-midi.

En cas de météo pluvieuse, l’atelier se déroulera à l’abri.

[Atelier pratique]

Venez participer à un jardinage de saison au potager pédagogique de Bercy à travers une découverte des travaux de saisons avec l’équipe de jardinier.ere.s de la Maison du jardinage.

Le jeudi 23 octobre 2025

de 14h00 à 15h30

Le jeudi 16 octobre 2025

de 14h00 à 15h30

Le jeudi 09 octobre 2025

de 14h00 à 15h30

Le jeudi 02 octobre 2025

de 14h00 à 15h30

Le jeudi 30 octobre 2025

de 14h00 à 15h30

gratuit sous condition

Inscription en ligne obligatoire

Public adultes.

Maison du Jardinage et du Compostage 41,rue Paul Belmondo 75012 Paris 12ème

+33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature