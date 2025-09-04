Le rendez-vous du jardinier – Septembre 2025 Maison du Jardinage et du Compostage Paris 12ème

ATELIER GRATUIT : Entretien du potager, découverte des outils et techniques de jardinage (tenue de jardinage et gants, adapter votre équipement à la météo).

Nos ateliers pratiques de jardinage ont lieu tous les jeudis de 14h00 à 15h30.

« Le rendez-vous du jardinier » du jeudi 25 septembre 2025 (14h à 16h0) est animé en première partie par le jardinier de la Maison du Jardinage et du compostage, et en seconde partie par un maitre composteur de DM compost.

En cas de météo pluvieuse, l’atelier se déroulera à l’abri.

[Atelier pratique]

Venez participer à un jardinage de saison au potager pédagogique de Bercy à travers une découverte des travaux de saisons avec l’équipe de jardinier.ere.s de la Maison du jardinage.

Le jeudi 25 septembre 2025

de 14h00 à 16h30

Le jeudi 18 septembre 2025

de 14h00 à 15h30

Le jeudi 11 septembre 2025

de 14h00 à 15h30

Le jeudi 04 septembre 2025

de 14h00 à 15h30

gratuit sous condition

Inscription en ligne obligatoire

Public adultes.

Maison du Jardinage et du Compostage 41,rue Paul Belmondo 75012 Paris 12ème

+33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature