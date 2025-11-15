Le rendez-vous du polar 3ème édition Rue de Figueras Marignane

Le rendez-vous du polar 3ème édition

Samedi 15 novembre 2025 de 10h à 12h. Rue de Figueras Médiathèque Jean d’Ormesson Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

La médiathèque propose aux amateurs de romans policiers et thrillers une rencontre lecteurs/auteurs de polars . Echanges et séances de dédicaces avec Jean-François Barbieri, Bruno Carpentier, Dominique Guenin, Pierre Luciani et Joëlle Vialatte.

Rue de Figueras Médiathèque Jean d’Ormesson Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 40 bibliotheque@ville-marignane.fr

English :

The mediatheque invites fans of detective and thriller novels to a meeting between readers and thriller authors. Discussions and book signings with Jean-François Barbieri, Bruno Carpentier, Dominique Guenin, Pierre Luciani and Joëlle Vialatte.

German :

Die Mediathek bietet Liebhabern von Kriminalromanen und Thrillern ein Treffen zwischen Lesern und Autoren von Krimis an. Austausch und Signierstunden mit Jean-François Barbieri, Bruno Carpentier, Dominique Guenin, Pierre Luciani und Joëlle Vialatte.

Italiano :

La mediateca organizza un incontro con gli autori di romanzi gialli e thriller. Discussioni e firme di libri con Jean-François Barbieri, Bruno Carpentier, Dominique Guenin, Pierre Luciani e Joëlle Vialatte.

Espanol :

La mediateca organiza un encuentro de lectores con autores de novelas policíacas y de suspense. Coloquios y firma de libros con Jean-François Barbieri, Bruno Carpentier, Dominique Guenin, Pierre Luciani y Joëlle Vialatte.

