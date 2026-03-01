Le Rendez-vous du Tourisme Centre culturel l’Améthyste Crozon

Le Rendez-vous du Tourisme

Centre culturel l’Améthyste 1 place Etienne Schlumberger, 29160 Cro Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 09:30:00

fin : 2026-03-25 12:30:00

Date(s) :

2026-03-25

Programmé lors de la matinée du mercredi 25 mars 2026 par l’Office de tourisme communautaire, ce rendez-vous est devenu incontournable pour les hébergeurs, les visiteurs et les habitants, et surtout pour les acteurs du tourisme afin d’aborder la nouvelle saison.

Une quarantaine d’exposants est annoncée, venant de l’ensemble du territoire centres nautiques, musées, compagnies maritimes, balades en mer, parcs de loisirs, vieux-gréements, bien-être, location de vélo, brasseries, distilleries, char à voile, festivals, sorties et activités nature…

Nouveautés, activités en famille, entre amis, pour les petits enfants en vacances chez les grands-parents…, l’équipe de l’Office de tourisme invite à venir faire le plein d’activités et d’infos pratiques , pour ne rien rater et informer son entourage des activités possibles tout au long de la saison.

La générosité des acteurs du tourisme sera de nouveau au RDV, avec de nombreux lots à gagner grâce à la Tombola du tourisme .

Cette matinée sera également l’opportunité d’accéder à de nombreuses informations liées à l’activité touristique, notamment à travers les différents services communautaires représenté .

Centre culturel l’Améthyste 1 place Etienne Schlumberger, 29160 Cro Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 07 92

