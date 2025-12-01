Le rendez-vous gourmand de Château Bas Château Bas Vernègues
Le rendez-vous gourmand de Château Bas Château Bas Vernègues jeudi 11 décembre 2025.
Le rendez-vous gourmand de Château Bas
Jeudi 11 décembre 2025 de 18h à 21h. Château Bas Cazan Vernègues Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-12-11 18:00:00
fin : 2025-12-11 21:00:00
2025-12-11
Venez découvrir les nouvelles cuvées du domaine et préparer les fêtes, lors de cette soirée conviviale !
Dégustation des produits de producteurs locaux (foie gras, chèvre, truffe…) et idées de coffrets cadeau avec Les Petits mots fleuris, vins du domaine, miel, huile d’olive…
Nombre de places limité. .
Château Bas Cazan Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 13 16 contact@chateaubas.com
English :
Join us to discover the new vintage 2024 of Château Bas, and prepare the end-of-year celebrations !
