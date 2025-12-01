Le rendez-vous gourmand de Château Bas Château Bas Vernègues

Le rendez-vous gourmand de Château Bas

Jeudi 11 décembre 2025 de 18h à 21h. Château Bas Cazan Vernègues Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-12-11 18:00:00

fin : 2025-12-11 21:00:00

Venez découvrir les nouvelles cuvées du domaine et préparer les fêtes, lors de cette soirée conviviale !

Dégustation des produits de producteurs locaux (foie gras, chèvre, truffe…) et idées de coffrets cadeau avec Les Petits mots fleuris, vins du domaine, miel, huile d’olive…



Nombre de places limité. .

Château Bas Cazan Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 13 16 contact@chateaubas.com

English :

Join us to discover the new vintage 2024 of Château Bas, and prepare the end-of-year celebrations !

