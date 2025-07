Le Rendez-vous Musique pas si classique 2025 Résonances nomades Rue Grand Neurey-lès-la-Demie

Le Rendez-vous Musique pas si classique 2025 Résonances nomades Rue Grand Neurey-lès-la-Demie jeudi 10 juillet 2025.

Le Rendez-vous Musique pas si classique 2025 Résonances nomades

Rue Grand Eglise Neurey-lès-la-Demie Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 20:30:00

fin : 2025-07-10 22:00:00

Date(s) :

2025-07-10

Le festival Les Rendez-vous fait étape à Neurey-lès-la-Demie le jeudi 10 juillet à 20h30 avec le Duo Chiron-Stromboni. Marion Chiron (bandonéon, accordéon) et Blanche Stromboni (contrebasse) présentent Résonances nomades, un programme original mêlant musiques écrites et orales, influences classiques, contemporaines et du monde. Leur complicité sur scène et leur énergie généreuse offrent au public une expérience musicale sensible et accessible. Le concert est ponctué d’échanges avec les artistes pour mieux découvrir leurs instruments et leur univers. En fin de soirée, un pot de l’amitié est proposé au public. .

Rue Grand Eglise Neurey-lès-la-Demie 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 88 58 26 lesrendezvous70@gmail.com

English : Le Rendez-vous Musique pas si classique 2025 Résonances nomades

German : Le Rendez-vous Musique pas si classique 2025 Résonances nomades

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Rendez-vous Musique pas si classique 2025 Résonances nomades Neurey-lès-la-Demie a été mis à jour le 2025-06-18 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD