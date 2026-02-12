Le rendez-vous numérique La CoWo Pontonx-sur-l’Adour

Le rendez-vous numérique

La CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Notre conseiller numérique est présent pour t’accompagner au quotidien dans tous tes usages numériques (ordinateurs, smartphones ou tablettes).

Notre conseiller numérique est présent pour t’accompagner au quotidien dans tous tes usages numériques (ordinateurs, smartphones ou tablettes). .

La CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 50 88 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le rendez-vous numérique

Our digital advisor is on hand to help you with all your digital needs (computers, smartphones or tablets).

L’événement Le rendez-vous numérique Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Tartas